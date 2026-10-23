"Gözel Seeds" və ADA Universiteti Gəncləri Genetika və Biotexnologiya Konfransına dəvət edir
- 23 oktyabr, 2026
- 14:17
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"Gözel Seeds" və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə cari ilin oktyabrın 30-u saat 09:30-da ADA Universitetində Türkiyənin qabaqcıl universitetlərindən altı tanınmış professor və tədqiqatçının iştirakı ilə Genetika və Biotexnologiya Konfransı keçiriləcəkdir.
Elmi tərəqqi, kənd təsərrüfatında innovasiyalar və dayanıqlı inkişaf baxımından getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edən genetika və biotexnologiya sahələrinə həsr olunacaq konfransın əsas məqsədi beynəlxalq bilik və təcrübə mübadiləsini təşviq etmək, akademik sahəylə sənaye arasında əməkdaşlığı gücləndirməkdir.
Beynəlxalq miqyasda bitkilərin seleksiyası və toxumçuluq fəaliyyəti ilə məşğul olan "Gözel Seeds" öz tədqiqatlarında molekulyar marker texnologiyaları, genetik analizlər və "double haploid" (DH) kimi qabaqcıl bitki seleksiyası üsullarından istifadə edir. Şirkət malik olduğu texnoloji bilik və tədqiqat təcrübəsinə əsaslanaraq, müasir seleksiya texnologiyalarının tətbiqini və ixtisaslaşmış bilik mübadiləsini təşviq etməklə Azərbaycanın elmi və aqrar inkişafına töhfə verməyi hədəfləyir.
Seminar və dəyirmi masa formatında keçiriləcək konfransda Türkiyədən dəvət olunmuş professorların iştirakı ilə elmi təqdimatlar və akademik müzakirələr aparılacaq. Tədbirə genetika və biotexnologiya sahələrinə maraq göstərən tələbələr, akademik heyət üzvləri və tədqiqatçılar da qatılacaq. Konfrans iştirakçılara beynəlxalq təcrübəyə malik alimlərlə birbaşa fikir mübadiləsi aparmaq və bu sahələrdəki elmi yeniliklərlə yaxından tanış olmaq imkanı yaradacaq.
"Gözel Seeds" şirkətinin təsisçisi Tahir Gözel də konfransın çıxışçıları sırasında yer alacaq. O, özəl sektor investisiyalarının kənd təsərrüfatında innovasiyaların inkişafındakı rolu, universitet-sənaye əməkdaşlığının gücləndirilməsi və Azərbaycanda gənc elmi kadrların yetişdirilməsinin dəstəklənməsi istiqamətində fikirlərini bölüşəcək.
Konfransda həmçinin ADA Universitetinin Kənd Təsərrüfatı və Qida Elmləri Fakültəsinin dekanı, professor Matteo Vittuari iştirak edəcək. Onun iştirakı akademik əməkdaşlığın genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların təhsil və innovasiya ilə əlaqələndirilməsi istiqamətində aparılacaq müzakirələrə töhfə verəcək.
Konfransın əsas müzakirə mövzularından biri ADA Universitetində ixtisaslaşmış Genetika və Biotexnologiya Yay Məktəbi proqramının yaradılması imkanları olacaq. Aparıcı alimlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində nəzərdə tutulan bu təşəbbüs tələbələrin qabaqcıl tədqiqat texnologiyaları ilə tanış olmasına, ixtisas biliklərini dərinləşdirməsinə və beynəlxalq akademik təcrübədən faydalanmasına şərait yaratmağı hədəfləyir.
"Gözel Seeds" bu təşəbbüs vasitəsilə elmi tədqiqatlar, təhsil və sənaye arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə, Azərbaycanda genetika və biotexnologiya sahələrinin inkişafına, eləcə də uzunmüddətli beynəlxalq akademik tərəfdaşlıqların qurulmasına töhfə verməyi məqsəd qoyur.