Haqqımızda

Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib

Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib Avqustun 15-17-də Göygöl rayonunun Xan Yaylağında keçirilən 4-cü Milli Yaylaq Festivalı çərçivəsində “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası təşkil olunub
Biznes
18 avqust 2025 12:14
Göygöldə “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçirilib

Avqustun 15-17-də Göygöl rayonunun Xan Yaylağında keçirilən 4-cü Milli Yaylaq Festivalı çərçivəsində “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası təşkil olunub.

“Report” İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) istinadən xəbər verir ki, agentliyin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş sərgi-satış yarmarkasında KOB subyektləri tərəfindən hazırlanan şəbəkə sənəti, rəssamlıq, xalçaçılıq, taxta oyma, suvenirlər, milli musiqi alətləri və müxtəlif əl işləri nümayiş olunub.

Mikro və kiçik sahibkarlar tərəfindən istehsal olunan məhsulların satışına dəstək olmaq və onları tanıtmaq, istehsalçılar və təchizatçılar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə keçirilmiş “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkasında Göygöl, eləcə də ətraf rayon və şəhərlərdən ümumilikdə 100-dən çox mikro və kiçik sahibkarın 800-dən çox ceşiddə məhsul və xidmətləri sərgilənib.

Həmçinin sərgi-satış yarmarkasında mədəni-əyləncəli proqram da təşkil olunub.

Bölgədə yaşayan sakinlər və turistlər tərəfindən “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası maraqla qarşılanıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ Гёйгёле прошла выставка-ярмарка "KOB FEST"

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
12 avqust 2025 13:42

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi