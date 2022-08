Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Özbəkistan prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir özü məlumat verib.

"Qəbulda Prezident İlham Əliyevin salamlarını çatdırdıq. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin, sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin, yaradılacaq Birgə İnvestisiya Fondunun qarşılıqlı investisiyaların cəlb edilməsində əhəmiyyəti vurğulandı. İki ölkə prezidentlərinin siyasi iradəsi və dostluq münasibətləri əməkdaşlığımızın inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır", - deyə o, qeyd edib.