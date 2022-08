Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Узбекистане для участия в первом заседании трехстороннего формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция", была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Нас принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которому мы передали приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева", - написал М. Джаббаров.

По его словам, в ходе встречи была подчеркнута важность стратегического партнерства, торгово-экономических отношений между двумя странами. "Мы обсудили расширение сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства, а также значение

совместного инвестиционного фонда в привлечении взаимных инвестиций", - отметил министр.

Политическая воля и дружеские связи между президентами Азербайджана и Узбекистана закладывают прочную основу для развития сотрудничества двух стран, говорится в твите.