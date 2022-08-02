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Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана

Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Узбекистане для участия в первом заседании трехстороннего формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция", была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Бизнес
2 августа 2022 г. 15:14
Азербайджанскую делегацию в Ташкенте принял президент Узбекистана

Азербайджанская делегация, находящаяся с визитом в Узбекистане для участия в первом заседании трехстороннего формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция", была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Нас принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, которому мы передали приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева", - написал М. Джаббаров.

По его словам, в ходе встречи была подчеркнута важность стратегического партнерства, торгово-экономических отношений между двумя странами. "Мы обсудили расширение сотрудничества в сферах промышленности и сельского хозяйства, а также значение
совместного инвестиционного фонда в привлечении взаимных инвестиций", - отметил министр.

Политическая воля и дружеские связи между президентами Азербайджана и Узбекистана закладывают прочную основу для развития сотрудничества двух стран, говорится в твите.

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Версия на английском языке Minister of Economy of Azerbaijan meets with Uzbek President
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Özbəkistan prezidenti ilə görüşüb

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