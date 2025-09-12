Azərbaycanda qadın sahibkarların iqlim dayanıqlığındakı rolunun artırılması təklif edilir
Azərbaycanda qadın sahibkarlar iqlim dayanıqlığının gücləndirilməsinə mühüm töhfə verə bilərlər.
"Report" xəbər verir ki, bunu su, enerji və dayanıqlılıq məsələləri üzrə ekspert Janen Mitçel (Jeanene Mitchell) Bakıda keçirilən "She Builds Green" konfransında deyib.
Tədbir qadın sahibkarların iqlim dayanıqlığındakı rolu və fəaliyyətinə həsr olunub.
Ekspert bildirib ki, qadınların iqtisadi fəaliyyətə fəal qoşulması yalnız yeni biznes imkanlarının yaradılması ilə məhdudlaşmır, həm də sosial və iqtisadi təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə, innovativ yanaşmaların tətbiqinə, enerji və su ehtiyatlarının səmərəli idarəsinə, inklüziv və davamlı inkişafın təmin olunmasına xidmət edir.
J. Mitçel əlavə edib ki, kənd yerlərində qadınlar təbii resursların əsas qoruyucularıdır: "Onlar su, torpaq və ərzaq sistemlərini idarə edir, ailə təsərrüfatında istehlakla bağlı əsas qərarları qəbul edirlər. Buna görə də qadınların baxışları dayanıqlı texnologiyaların hazırlanmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır".
Ekspert vurğulayıb ki, dövlət tərəfindən təqdim olunan resurslardan səmərəli və məsuliyyətli istifadə edənlər dövlətin inkişafına xidmət etmiş olurlar.
Konfransda 60-dan çox qadın sahibkar iştirak edir. Tədbirin əsas məqsədi qadın sahibkarların iqlim fəaliyyətindəki potensialını nümayiş etdirmək və onların ətraf mühit problemlərinin həllindəki strateji rolunu önə çıxarmaqdır.