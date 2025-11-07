İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Azərbaycanda oduncağın satışı ilə bağlı növbəti hərrac elan edilib

    Biznes
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:52
    Azərbaycanda oduncağın satışı ilə bağlı növbəti hərrac elan edilib

    Dekabrın 5-də, saat 10:00-da İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti ilə birlikdə meşə təsərrüfatına dair oduncağın satışı üzrə növbəti dəfə hərrac keçirəcək.

    "Report" bu barədə ƏMDX-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) olacaq hərraca Lənkəran, Şabran, Quba, Şamaxı, Qax, Zaqatala, Göygöl, Masallı, Şəmkir, Qəbələ rayonlarında saxlanılan, fıstıq, ağcaqayın, vələs, göyrüc, qovaq, palıd, qoz, akasiya, söyüd, gilas və qızılağaca məxsus oduncaq (işlik) məhsulu çıxarılacaq. Hərracdan əvvəl əlaqəli şəxslə oduncağa yerində baxış keçirmək, daşınmanı planlaşdırmaq məqsədəuyğun hesab olunur.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Meşələrin İnkişafı Xidməti hərrac oduncaq

    Son xəbərlər

    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:59
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Slovakiya arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Hərbi
    17:58

    "Quba"nın baş məşqçisi: "Sərhədçi" ilə matçda bacardığımızı ortaya qoyduq"

    Komanda
    17:55
    Foto

    Fərid Əhmədov Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    17:55

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    17:54
    Foto

    Goranboyda kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti