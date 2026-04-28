    Azərbaycanda 2 şirkət "Təbii inhisar subyektlərinin Siyahısı"ndan çıxarılıb

    Azərbaycanda 2 şirkət Təbii inhisar subyektlərinin Siyahısından çıxarılıb

    Nazirlər Kabineti 1 avqust 2024-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təbii inhisar subyektlərinin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, "ASG Business Aviation" və "ASG Helicopter Services" MMC-lər siyahıdan çıxarılıb.

