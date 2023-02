Azərbaycan və Pakistan iqtisadi əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edib

Azərbaycan və Pakistan iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, o cümlədən ticarət, investisiya, sənaye və enerji sahələrində əməkdaşlığın inkişafı perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun Bakıda səfərdə olan Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşündə qeyd edilib.

Pakistanın İnvestisiyalar üzrə Şurasının federal naziri Çaudri Salik Hüseyn, sənayelər və istehsal naziri Seyid Murtaza Mahmud və neft üzrə dövlət naziri Musadik Məsud Malikin iştirak etdiyi görüşdə Pakistanla Azərbaycan arasında sıx dostluq və qardaşlıq münasibətləri vurğulanıb, iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün böyük potensial, keçirilən görüşlərin və aparılan səmərəli müzakirələrin tərəfdaşlığın genişlənməsində rolu qeyd edilib.