Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 7 % artırıb
Biznes
- 15 sentyabr, 2025
- 11:58
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 110,694 milyon ABŞ dolları dəyərində taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,1 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə Türkiyə Azərbaycana 13,397 milyon ABŞ dollarlıq taxıl, paxlalılar, yağlı toxumlar və onun məhsullarını ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,3 % çoxdur.
8 ayda Türkiyənin taxıl, paxlalılar, yağl toxumları və onun məhsullarını ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,3 % artaraq 8,064 milyard ABŞ dollarına, avqustda isə 0,5 % artaraq 969 milyon ABŞ dollarına çatıb.
