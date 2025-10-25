İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 42 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 25 oktyabr, 2025
    • 12:15
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycana 36 min 975 ton qarğıdalı idxal edilib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə qarğıdalının dəyəri 14 milyon 98 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 26 min 971 ton (42,2 %), dəyər baxımından isə 5 milyon 660 min ABŞ dolları (28,6 %) azdır.

    Hesabat dövründə qarğıdalı idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,1 %-ni təşkil edib.

    qarğıdalı idxalı Dövlət Gömrük Komitəsi

