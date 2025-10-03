İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sağlamlıq mərkəzləri ilə tanışlıq olub

    Biznes
    • 03 oktyabr, 2025
    • 10:33
    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sağlamlıq mərkəzləri ilə tanışlıq olub

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının "Buzovna" fizioterapiya, "Bilgəh" kardioloji və "Abşeron" mədə-bağırsaq təyinatlı sağlamlıq mərkəzinə baxış keçirilib.

    Səhiyyə naziri Teymur Musayevin də iştirak etdiyi tədbirdə məlumat verilib ki, Konfederasiya tərəfindən sağlamlıq və istirahət mərkəzlərində müasir və rahat şərait yaradılır. "Buzovna", "Bilgəh" və "Abşeron" sağlamlıq mərkəzlərində də şərait yaxşılaşdırılıb, ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz edilib.

    Mərkəzlərdə tibbi laboratoriyalar, müalicə və istirahət sahələri, tibbi xidmətlərin təşkili, istifadə edilən müasir avadanlıqlar və reabilitasiya prosedurları ilə tanışlıq olub. Vurğulanıb ki, mərkəzlərdə müalicə və reabilitasiya üçün müasir tibbi texnologiyalar tətbiq edilir.

    Qeyd edilib ki, yollayışların verilməsi e-ahik elektron rezervasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Sistem insan təması olmadan, sürətli və şəffaf şəkildə müraciət və qeydiyyat imkanı yaradır ki, bu da xidmətlərin əlçatanlığını və vətəndaş məmnuniyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

    Səhiyyə naziri Teymur Musayev Konfederasiyanın sağlamlıq mərkəzlərində yaradılmış şəraiti, müasir tibbi avadanlıqlarla təchizatı, tibbi heyətin peşəkarlığını və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksək dəyərləndirib. Nazir həmçinin kadr hazırlığı və birgə layihələrin icrası istiqamətində Konfederasiya ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüb.

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Teymur Musayev

    Son xəbərlər

    11:35

    Şahin Mahmudzadə: "Yaşıl yuyulma" riskləri Mərkəzin Bankın nəzarət mexanizmləri ilə ölçüləcək" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    11:34

    Elnur Bağırov: "Azərbaycanda rəqabəti məhdudlaşdıran sazişlərlə mübarizə gücləndirilməlidir"

    Biznes
    11:32

    Dövlət Xidməti "Red Wolf" adlı haker-aktivist qruplaşması ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    İKT
    11:27

    ABADA VII Beynəlxalq Nəqliyyat‑Logistika Biznes Forumunda iştirak edib

    İnfrastruktur
    11:26

    Prezident İlham Əliyev: Almaniya bizim üçün vacib tərəfdaş ölkədir

    Xarici siyasət
    11:25

    Agentlik rəsmisi: "Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"

    Sənaye
    11:22

    Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:22

    Mikayıl Cabbarov: "Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradır"

    Biznes
    11:19

    İlham Əliyev İraq prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti