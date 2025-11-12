İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Anar Kərimov: "Dayanıqlılıq gələcəyə hazır bizneslərin uğurunu müəyyən edəcək"

    Biznes
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:37
    Anar Kərimov: Dayanıqlılıq gələcəyə hazır bizneslərin uğurunu müəyyən edəcək

    Dayanıqlılıq və uyğunlaşma qabiliyyəti gələcəyə hazır bizneslərin uğurunu müəyyən edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin I müavini Anar Kərimov Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son illər Azərbaycanda dövlət xərclərinin şəffaflığı və hesabatlılıq gücləndirilib: "Bu, kiçik və orta biznes (KOB) subyektlərinin inkişafına töhfə verib. İnanırıq ki, dayanıqlılıq və uyğunlaşma qabiliyyəti gələcəyə hazır bizneslərin uğurunu müəyyən edəcək. Bu baxımdan, xüsusilə Asiya İnkişaf Bankı (ADB) kimi institutların platformaları vasitəsilə regional əməkdaşlıq bilik mübadiləsinin təşviqində, maliyyə əlaqələrinin yaradılmasında və "yaşıl keçid"in irəlilədilməsində mühüm rol oynayır.

    Maliyyə Nazirliyi olaraq dövlət maliyyəsini modernləşdirməyə xüsusi diqqət yetiririk, xəzinədarlığı rəqəmsallaşdırmaq və sahibkarlığa məqsədli dəstək üçün səylər göstəririk. Əlbəttə ki, ADB ilə birlikdə bu birgə səylər maliyyə əlçatanlığının genişləndirilməsində, sahibkarlığın təşviqində və KOB-ların regional və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyasında davamlı irəliləyişlər olub. Son illərdə Azərbaycan böyük islahatlar həyata keçirib və nəticəyönümlü və ortamüddətli büdcə çərçivələrini gücləndirilib".

    Nazir müavini əlavə edib ki, səmərəlilik artırılıb, dövlət xərclərinin şəffaflığı və hesabatlılığı yaxşılaşıb: "KOB-ları iqtisadi diversifikasiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi daha çox irəli çəkmək üçün səylər göstərilib. Biz kiçik bizneslər üçün vergi güzəştləri və güzəştli maliyyələşdirmə, rəqəmsal transformasiyanın təşviqi, qadın və gənc sahibkarlar üçün bazara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi üçün səylər göstəririk".

