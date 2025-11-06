"Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:31
    Özbəkistanda keçirilən Fintex və Bankçılıq Forumu 2025 (FIBA2025) çərçivəsində "PashaPay" şirkətinin baş icraçı direktoru Samir Məmmədov şirkətin inkişaf mərhələləri, strateji istiqamətləri və regionun fintex ekosisteminin gələcəyi barədə ekslüziv podkast müsahibəsində fikirlərini bölüşüb.

    Müsahibə zamanı Samir Məmmədov "PashaPay"in üç il ərzində "Milliön" və "m10" məhsullarına investisiya olunmuş vəsaitin dəyərinin altı dəfə artmasına (x6 valuation) gətirib çıxaran əsas amillərdən danışaraq qeyd edib ki, bu nəticələr çeviklik, inadkarlıq və öyrənmək mədəniyyəti üzərində qurulub. Onun sözlərinə görə, bu yanaşma şirkətin bütün komanda strukturlarında innovasiya və adaptivlik ruhunu gücləndirib.

    "Bizim nəticələrimiz çeviklik və öyrənmə dəyərləri üzərində qurulmuş bir mədəniyyətin məhsuludur," – deyə Samir Məmmədov vurğulayıb. "Belə yanaşma şirkətin bütün səviyyələrində innovativ düşüncə və dayanıqlığı formalaşdırır, rəqəmsal transformasiyamızda davamlı irəliləyişi təmin edir".

    CEO həmçinin "PASHA Holding" MMC-nin "Bir" ekosistemi daxilində həyata keçirilən inteqrasiyaların müştəri təcrübəsini tam və fasiləsiz şəkildə formalaşdırdığını bildirib:

    "Biz hələ "super-app" istiqamətinə getmirik, amma diqqətimizi super-inteqrasiyaya yönəltmişik – məqsədimiz ekosistem daxilində insanların həyatını daha rahat, asan və sərfəli etməkdir".

    S.Məmmədov şirkətin korporativ mədəniyyətinə də toxunaraq, "PASHA Holding DNA" modelinin komanda ruhunu və çevik qərarvermə qabiliyyətini gücləndirdiyini vurğulayıb.

    Regional perspektivlərlə bağlı çıxışında o, Azərbaycan, Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələri arasında fintex əməkdaşlığının artan əhəmiyyətini qeyd edib:

    "Bu əməkdaşlıq region üçün yeni iqtisadi inteqrasiya mərhələsinin əsasını qoyacaq. Biz bu prosesi dəstəkləyən infrastruktur və mexanizmlərin qurulmasına töhfə vermək niyyətindəyik".

    Müsahibə Özbəkistan Fintex Assosiasiyasının rəsmi platformalarında yayımlanıb və "PashaPay"in regional rəqəmsal ödənişlərdə aparıcı rolunu ön plana çəkib.

    FIBA2025 çərçivəsində S.Məmmədov həmçinin açılış nitqi ilə çıxış edərək "PashaPay"in üç illik inkişaf mərhələləri, Bir ekosistemi daxilində aparılan inteqrasiyalar və şirkətin gələcək inkişaf planları barədə danışıb.

    Bundan əlavə, o, "Sərhədsiz ödənişlər: rəqəmsal ödənişlər və regional əməkdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi" adlı panel müzakirəsində türkdilli ölkələrin fintex nümayəndələri ilə birlikdə regional fintex inteqrasiyası və sərhədlərarası əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini dəyərləndirib.

    Forumun yekununda "PashaPay" rəqəmsal ödənişlər sahəsində göstərdiyi innovativ fəaliyyətə görə tədbirin təşkilatçıları tərəfindən "Rəqəmsal ödənişlərdə mükəmməllik" ("Excellence in Digital Payments") mükafatı ilə təltif olunub.

    "PashaPay" haqqında

    "PashaPay" "Bir" ekosistemin bir hissəsi olaraq, "m10" rəqəmsal pul kisəsi, "Milliön" ödəniş terminalları vasitəsilə istifadəçilərə innovativ, sürətli və təhlükəsiz maliyyə həlləri təqdim edən qabaqcıl fintex platformasıdır. Şirkət eyni zamanda, ölkədə nağdsız ödənişlərin inkişafını və maliyyə texnologiyaları sahəsində innovasiyaların genişlənməsini prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirib.

    www.pashapay.az

