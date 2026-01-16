İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Biznes
    • 16 yanvar, 2026
    • 09:27
    ABB-nin tərəfdaşlığı ilə keçirilən EY İlin İş Adamı müsabiqəsində yarışacaq sahibkarlar məlum olub

    ABB-nin baş sponsorluğu, bp-nin maliyyə tərəfdaşlığı ilə EY Azərbaycan şirkətinin təşkil etdiyi "EY İlin İş Adamı" müsabiqəsinə müraciətlərin qəbulu artıq başa çatıb. Müsabiqənin milli mərhələsinin qalibi, habelə nominasiyalar üzrə qaliblər 13 fevral 2026-cı tarixində təşkil olunacaq qala tədbirində elan olunacaqlar.

    Bu müsabiqə Azərbaycanda 7 ildir keçirilir və ABB 7-ci ildir ki, ardıcıl olaraq bu müsabiqəyə dəstək verir. "EY İlin İş Adamı" müsabiqəsi yenilikçi düşüncə tərzi, uğur qazanmaq iradəsi və cəmiyyətə müsbət təsir göstərmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən sahibkarları bir araya gətirən nüfuzlu, unikal proqramdır. Ötən 7 ildə bu müsabiqə Azərbaycanda 70-dən çox sahibkarı birləşdirən geniş icmaya çevrilib.

    Bu il "EY İlin İş Adamı" adı uğrunda alternativ enerji, reklam, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, maliyyə, turizm, kənd təsərrüfatı, təhsil, İT, rəqəmsal marketinq və digər sahələri təmsil edən iştirakçılar yarışacaqlar.

    İştirakçıların adlarını təqdim edirik: Bəxtiyar Hüseynov ("Eel Electric" elektrik avadanlıqları istehsalçısı); Ceyhun İmanov ("Jeykhun Imanov Studio" rəqəmsal marketinq, brendinq və dizayn agentliyi); Elqar Bağırov ("Times Consulting" reklam agentliyi) Elmira İsmayılova ("Best Place Restaurant & Jazz Club", ictimai iaşə və əyləncə xidmətləri); Elşad Abbasov ("Embafinans", bank olmayan kredit təşkilatı); Fəhri Məmmədli ("Fahri Travel" səyahət agentliyi); Günay Mustafayeva ("MedLife Hospital" tibb müəssisəsi); İlyas Əhmədov və Mehri Əhmədova ("We grow" mavigilə istehsalçısı); Könül Quliyeva ("Safavy" onlayn təhsil platforması); Orxan Məmmədov ("Green Life Engineering" alternativ enerji həlləri); Murad Həsənov ("Clopos" İT həlləri təminatçısı); Müşfiq Hüseynov ("AZSAFFRON" zəfəran və zəfəran tərkibli məhsul istehsalçısı); Novruz İsmayılov ("Manqal kömürü № 1" fındıq qabığı əsaslı kömür istehsalçısı); Rəşad Abbasov ("Neutron" Radiasiya təhlükəsizliyi/konsaltinq); Rüfət Babakişiyev ("Crocusoft", proqram təminatı, mobil tətbiqlər və İT həllər təminatçısı); Samir Kərimov ("APAR" velosiped kirayəsi xidməti); Seymur Allahverdiyev ("Amazon Travel", turizm agentliyi); Ülvi Aslanov ("Code Academy" təhsil müəssisəsi); Vüqar Babayev ("Lider Development" CRM/ERP həlləri təminatçısı/yaşayış binalarını idarəetmə platforması).

    Müsabiqənin qalibi müstəqil münsiflər heyəti tərəfindən sahibkarlıq ruhu, məqsəd, təsir və inkişaf meyarları əsasında qiymətləndirilərək müəyyən ediləcək. Münsiflər heyəti işgüzar aləmin tanınmış və nüfuzlu nümayəndələrindən ibarətdir:

    Aliyə Əzimova – Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri

    Əfqan İsayev – SOCAR-ın vitse-prezidenti

    Mir Camal Paşayev – "Paşa Holding"in Direktorlar Şurasının sədr müavini

    Qustaf Nobel – "Conversus" şirkətinin Baş icraçı direktoru

    Teybə Quliyeva – "Societe Generale" Korporativ və İnvestisiya Bankının regional nümayəndəsi

    Proqramın tərəfdaşları sırasında APFM, "Finansist" jurnalı, Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyi - AZPROMO və EKVITA da var.

    Milli mərhələnin qalibi may ayında Monakoda keçiriləcək "EY Dünya üzrə İlin İş Adamı" müsabiqəsində ölkəmizi təmsil etmək hüququnu qazanacaq.

    ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, rəsmi internet səhifəsi https://abb-bank.az/, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.

