İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi "Nizami City"də qarşılayın! - FOTO-VİDEO

    Biznes
    • 09 dekabr, 2025
    • 10:30
    2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi Nizami Citydə qarşılayın! - FOTO-VİDEO

    "NİZAMİ CİTY" şəhərin mərkəzi hissəsi, Nizami m/st, biznes və tibb mərkəzləri, təhsil ocaqları , ticarət mərkəzləri, Qış parkı və Mərkəzi parka yaxın ərazidə müasir dizaynla inşa olunan yaşayış kompleksidir.

    9 mərtəbə və 9 binadan ibarət kompleksin ilkin mərhələdəki 3 binası (A,B,C) istifadəyə verilib, növbəti mərhələ olan E,F və G binalarının inşası davam edir.

    Yaşıllıqla zəngin qapalı həyət, yeraltı dayanacaq, 24/7 mühafizə xidməti, kamera müşahidəsi, uşaq və mini futbol meydançası, söhbətgahlar, modern fasad və geniş eyvanlar Sizin rahatlıq tapacağınız bir mühiti yaradır.

    Satış ofisinə yaxınlaşaraq hər detalı özünüz yaxından görün.

    Əlaqə: *0788

    (050) 700-00-88

    (050) 970-00-88

    2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi "Nizami City"də qarşılayın! - FOTO-VİDEO

    Nizami City

    Son xəbərlər

    10:38

    Ulrike İvliyev: Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycanda İT sahəsində önəmli layihələr icra edir

    İKT
    10:30
    Foto

    2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi "Nizami City"də qarşılayın! - FOTO-VİDEO

    Biznes
    10:27

    KİV: Tehran və Bakı müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilər

    Xarici siyasət
    10:27

    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatında 25-ci dəfə səfər oyununda böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    10:15

    Kamran İmanov: Süni intellektlə bağlı "Əqli mülkiyyət haqqında" qanuna dəyişiklik edilməlidir

    Elm və təhsil
    10:13

    Azərbaycan "Amazon Web Services"lə "bulud" infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İKT
    10:11

    İlham Əliyevin Slovakiyaya səfəri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:50
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti