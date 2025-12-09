2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi "Nizami City"də qarşılayın! - FOTO-VİDEO
Biznes
- 09 dekabr, 2025
- 10:30
"NİZAMİ CİTY" şəhərin mərkəzi hissəsi, Nizami m/st, biznes və tibb mərkəzləri, təhsil ocaqları , ticarət mərkəzləri, Qış parkı və Mərkəzi parka yaxın ərazidə müasir dizaynla inşa olunan yaşayış kompleksidir.
9 mərtəbə və 9 binadan ibarət kompleksin ilkin mərhələdəki 3 binası (A,B,C) istifadəyə verilib, növbəti mərhələ olan E,F və G binalarının inşası davam edir.
Yaşıllıqla zəngin qapalı həyət, yeraltı dayanacaq, 24/7 mühafizə xidməti, kamera müşahidəsi, uşaq və mini futbol meydançası, söhbətgahlar, modern fasad və geniş eyvanlar Sizin rahatlıq tapacağınız bir mühiti yaradır.
Satış ofisinə yaxınlaşaraq hər detalı özünüz yaxından görün.
Əlaqə: *0788
(050) 700-00-88
(050) 970-00-88
