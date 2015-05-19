Belarus yığması "Bakı-2015"ə Olimpiya, dünya və Avropa çempionları ilə qatılacaq

Bakı. 19 may. REPORT.AZ/ Belarus milli komandasının "Bakı-2015" I Avropa Oyunları üçün heyəti açıqlanıb. "Report"un məlumatına görə, 152 idmançıdan ibarət heyətin şef de-missionu 1992-ci il Barselona Yay Olimpiya Oyunlarının qızıl medalçısı Dmitri Dovqalenok olacaq.

İdmançılar arasında ən məşhurları kanoe üzrə Olimpiya çempionu və mükafatçıları Aleksandr Boqdanoviç - Andrey Boqdanoviç qardaşlarıdır. Kayak üzrə Olimpiya çempionları Roman Patruşenko və Vadim Maxnev də yarış iştirakçıları arasında olacaq. Kayak və kanoeçilər Mingəçevirdə çıxış edəcəklər.

Bakıda mübarizə aparacaq belaruslu idmançılara gəldikdə, onlar arasında güllə atıcılığı üzrə Olimpiya çempionu Konstantin Lukaşik və Sergey Martınov, bədii gimnastika üzrə dünya çempionatının gümüş mükafatçısı Melitina Stanyuta, stolüstü tennis üzrə 3 qat Avropa çempionu Vladimir Samsonov, taekvondo üzrə Avropa çempionu Arman-Marşall Silla və sambo üzrə 2 qat dünya çempionları Andrey Kazusenok və Yuri Rıbak da var.

Oxatma: Anton Prilepov, Pavel Dalidoviç, Aleksandr Lyaquşev, Anna Marusova, Yelena Tolkaç, Yekaterina Timofeyeva

Atletika: Dmitri Barkalov, Andrey Lixovitski, Vasili Mixalitsin, Svetlana Lifenko, Valeriya Tsexmistrenko, Natalya Yakubova

Badminton: Alesya Zaytseva, Anastasiya Çernyavskaya, Vladislav Kuşnir

Çimərlik voleybolu: Aleksandr Dedkov, Aleksandr Kovalenko, Viktoriya Şalayevskaya, Viktoriya Sekretova, Valeriya Babenko, Viktoriya Milevskaya

Boks: İvan Fiqurenko, Dmitri Asanov, Vazgen Safaryants, Yevgeni Dolqolevets, Magomet Nurudinov, Vitali Bondarenko, Sergey Novikov, Leonid Çernobayev, Yan Sudilovski, Yana Burim, Viktoriya Kebikova

Kanoe-kayak: Roman Petruşenko, Vitali Belko, Oleq Yurenya, Pavel Medvedev, Vadim Maxnev, Taras Valko, Aleksandr Boqdanoviç, Andrey Boqdanoviç, Maksim Petrov, Kozır Artyom, Marina Litvinçuk, Marqarita Maxneva, Nadejda Lepeşko

Velosiped idmanı: Tatyana Şarakova, Yelena Omelyusik, Olqa Antonova, Kseniya Tuqay, Yelena Sitko, Vasili Kirienko, Konstantin Sivtsov, Yevgeni Qutaroviç

Suyatullanma: Artyom Borovski, Yuri Novrozov, Kristina Şeşko, Yuliya Bandik, Yekaterina Veliqurskaya

Qılıncoynatma: Darya Andreyeva, Aleksandr Buykeviç, Sergey Bık

Akrobatika gimnastikası: Yekaterina Boriseviç, Veronika Nabokina, Karina Sandoviç

İdman gimnastikası (fərdi): Melitina Stanyuta, Yekaterina Qalkina

İdman gimnastikası (qrup): Anna Dudenkova, Mariya Kadobina, Mariya Kotyak, Valeriya Pişçelina, Arina Tsitsilina, Kseniya Çeldışkina

Cüdo: Arif Bağırov, Dmitri Şerşan, Vadim Şoka, Aleksey Romançik, Aleksandr Steşenko, Aleksandr Vaxovyak, Darya Skripnik, Marina Slutskaya

Karate: Mariya Kulinkoviç

Sambo: Alesya Staroverova, Yekaterina Prokopenko, Tatyana Matsko, Olqa Namazova, Vladislav Burd, Stepan Popov, Andrey Kazusenok, Yuri Rıbak

Atıcılıq: Vitali Bubnoviç, Yevgeni Zayçik, Vitali Kudi, Konstantin Lukaşik, Sergey Martınov, Viktoriya ÇaykaIlya Çergeyko, Yuri Şerbatseviç

Üzgüçülük: Darya Dovqal, Vasilisa Zelenkeviç, Viktoriya Mixolap, Sofiya Oxapkina, Qroqori Pekarski, Anton Prokopov, Nikita Tsmiq, Pavel Başura

Sinxron üzgüçülük: Anastasiya Novoselova, Anastasiya Şkuleva, Olqa Taleyko, Dominika Tsıplakova, Anna Şulgina, Aleksandra Biçun, Elmira Vardak, Valeriya Volosaç, Mariya Yeqorova, Anna Kulpo

Stolüstü tennis: Yekaterina Borovok, Alina Orlovskaya, Pavel Platonov, Aleksandra Privalova, Vladimir Samsonov, Yevgeni Şetinin

Taekvondo: Arman-Marşall Silla, Ilya Kokşintsev

Batut: Vladislav Gonçarov, Anna Gorçenok, Nikolay Kazak, Tatyana Petrenya

Triatlon: Aleksandr Vasileviç

Sərbəst güləş: Vladislav Andreyev, Denis Maksimov, Azamat Nurikov, Aleksandr Kontoyev, Ali Şabanov, Aleksandr Quştin, İbrahim Saidov, Aleksey Şemarov, Vanessa Kolodinskaya, Irina Kuroçkina, Yekaterina Qonçar, Anastasiya Quçok, Veronika İvanova, Mariya Mamoşuk, Kristina Fedoraşko, Vasilisa Marzalyuk

Yunan-Roma güləşi: Soslan Daurov, Mixail Semyonov, Pavel Lyax, Kazbek Kilov, Viktor Sosunovski, Cavid Həmzətov, Timofey Deyniçenko, İosif Çuqoşvili.

Qeyd edək ki, Belarus yığması Bakıya iyunun 9-da gələcək.