Məcnun Məmmədov Culfada vətəndaşları qəbul edəcək
ASK
- 20 noyabr, 2026
- 18:00
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Noyabrın 25-də saat 10:00-da kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Culfa Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində Culfa, Babək, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz rayonları və Naxçıvan şəhərindən olan vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, qəbulda iştirak etmək istəyənlər Naxçıvanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə (050-770-85-85) müraciət edə bilərlər.
Qəbula yazılmaq üçün, həmçinin nazirliyin Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə (1652) qeydiyyatdan keçmək olar.
Qəbula gələn vətəndaşlar şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədləri özləri ilə gətirməlidirlər.
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