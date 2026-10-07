İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Məcnun Məmmədov: "Aqrar sahədə yeni qanun istehsalçıları əsassız müdaxilələrdən qoruyacaq"

    ASK
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:23
    Məcnun Məmmədov: Aqrar sahədə yeni qanun istehsalçıları əsassız müdaxilələrdən qoruyacaq

    "Aqrar sahə haqqında" yeni qanun istehsalçıları əsassız müdaxilələrdən qoruyacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında - sözügedən qanunun müzakirəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, aqrar sahədə dövlət nəzarəti sahibkarlıq sahəsində yoxlamalara dair qanunun tələbləri çərçivəsində həyata keçiriləcək.

    "Aqrar məhsul istehsalçıları iki kateqoriyaya ayrılır - sahibkarlıq məqsədli fermerlər və ailə kəndli təsərrüfatlarını əhatə edən digər istehsalçılar. Subsidiyadan güzəştli kreditə, sığortadan dövlət-özəl tərəfdaşlığına qədər 12 dəstək aləti ilk dəfə qanunda sadalanır. Dəstək tədbirləri Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemindəki məlumatlar və istehsalçıların reytinqi əsasında göstəriləcək. Reytinq iqtisadi səmərəliliyi və vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsini qiymətləndirir. Bu o deməkdir ki, dövlət vəsaiti real nəticə göstərən istehsalçılara yönəldiləcək", - deyə nazir əlavə edib.

    Məcnun Məmmədov Aqrar sahə haqqında qanun Milli Məclis Qanun layihəsi
    Меджнун Мамедов: Новый аграрный закон защитит производителей
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    00:44

    ABŞ Prezidenti tezliklə daha bir müharibəyə son qoyacağına söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti