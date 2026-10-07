Меджнун Мамедов: Новый аграрный закон защитит производителей

Новый закон "Об аграрной сфере" защитит производителей от необоснованного вмешательства.

Об этом сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

По его словам, государственный контроль в аграрной сфере будет осуществляться в рамках требований закона о проверках в сфере предпринимательства.

"Производители аграрной продукции делятся на две категории: фермеры-предприниматели и другие производители, включая семейные хозяйства. В законе впервые перечислены 12 инструментов поддержки - от субсидий до льготных кредитов, от страхования до государственно-частного партнерства. Меры поддержки будут определяться на основе данных из Электронной информационной системы сельского хозяйства и рейтинга производителей. Рейтинг оценивает экономическую эффективность и использование средств по назначению. Это означает, что государственные средства будут направляться производителям, демонстрирующим реальные результаты", - добавил министр.