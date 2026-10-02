Azərbaycanda kütləvi pambıq yığımına başlanılıb
- 02 oktyabr, 2026
- 13:32
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Sentyabr ayının sonlarından etibarən Azərbaycanda kütləvi pambıq yığımına başlanılıb.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, bununla əlaqədar Saatlı rayonunun Fətəlikənd kəndində tədbir keçirilib.
Tədbirdə kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov, Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elmir Bağırov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbər və məsul şəxsləri, rayon icra hakimiyyəti strukturlarının nümayəndələri, Nazirliyin tabeli qurumlarının əməkdaşları və pambıqçı fermerlər iştirak ediblər.
M.Məmmədov kombaynın sükanı arxasına keçərək pambıq yığıb, sahədə çalışan mexanizator Yasin Zəhəddinovun fəaliyyəti və pambıq yığımının gedişi ilə maraqlanıb. 10 ildir kombayn idarə edən mexanizator iş təcrübəsi barədə nazirə məlumat verib və müasir kənd təsərrüfatı texnikalarının pambıq yığımında yaratdığı imkanlardan danışıb.
Yığımın start verildiyi fermer təsərrüfatının rəhbəri Güləli Dursunov bildirib ki, 17 hektar sahədə yerləşən pambıq sahəsində yığım ərəfəsində son aqrotexniki tədbirlər həyata keçirilib, sahə defolyasiya olunub. Aqrotexniki qulluq qaydalarına düzgün əməl olunması nəticəsində sahədə bol məhsul yetişib. O, bu il pambıq sahəsində hər hektardan 50 sentner məhsul gözlədiyini bildirib.
Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elmir Bağırov rayonda 12 min hektara yaxın sahədə pambıq əkildiyini, ötən il yüksək məhsuldarlıq əldə edildiyini qeyd edib. Bu göstəricilərin fermerlərin zəhməti və dövlət dəstəyinin nəticəsi olduğunu bildirən icra başçısı əlavə edib ki, pambıqçılığın inkişafı həm kənd təsərrüfatının, həm də emal sənayesinin inkişafına mühüm töhfə verir və cari ildə də yüksək nəticələrin əldə olunacağı gözlənilir.
M.Məmmədov fermerlərlə görüşdə Prezident İlham Əliyevin 2026-cı il 25 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026–2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda pambıqçılıq sahəsində nəzərdə tutulan hədəflərə toxunub. Nazir qeyd edib ki, dövlət proqramında prioritet istiqamətlərdən biri olan pambıqçılıqda ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq son illərdə həyata keçirilən sistemli tədbirlər pambıq istehsalının artmasına, məhsuldarlığın yüksəlməsinə və kənd yerlərində məşğulluğun genişlənməsinə şərait yaradıb. O, pambıqçılıq sahəsində mövcud vəziyyət, inkişaf meyilləri və qarşıda duran əsas vəzifələrdən bəhs edib.
Görüşdə pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı həyata keçiriləcək tədbirlər barədə fermerlərlə fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə iştirak edən fermerlər cari ildə pambıq istehsalına hazırlıq, qarşıda duran vəzifələr, pambıqçılığın inkişafı və hədəflərlə bağlı fikirlərini bölüşüblər.