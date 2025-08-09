Haqqımızda

XİN: Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır

XİN: Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır.
Xarici siyasət
9 avqust 2025 02:33
XİN: Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır

Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Niderlandın xarici işlər naziri Kaspar Veldkamp “X” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında bugünkü razılaşmaları alqışlayıram - Oval kabinetdə tarixi irəliləyiş oldu. Hər iki ölkəni və ABŞ Prezidenti Donald Trampı irəliləyiş əldə etdiklərinə görə təbrik edirəm. Bir sıra problemlərə baxmayaraq, sülh müqaviləsi əlçatandır. İndi razılaşdırılmış addımların tez bir zamanda həyata keçirilməsi çox vacibdir. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması, regional sabitliyin davamlı olması üçün zəruridir. Niderland bu prosesin qətiyyətli tərəfdarı olaraq qalır”, - XİN başçısı qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası MFA: Netherlands welcomes historic progress in Azerbaijan-Armenia relations
Rus versiyası МИД: Нидерланды приветствуют исторический прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi