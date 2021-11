XİN Kəlbəcərin azad olunmasının 1 illiyi münasibətilə paylaşım edib

Xarici İşlər Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun Ermənistanın işğalından azad olunmasının 1 illiyi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter hesabında paylaşım edilib.

“25 noyabr 2020-ci il tarixində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Rəşadətli Azərbaycan Ordusu Kəlbəcər rayonunda üçrəngli bayrağımızı ucaltdı”, - paylaşımda bildirilib.