Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib Azərbaycanın Belçika və Aİ-dəki səfiri Vaqif Sadıqov Qazaxıstanın Brüssel, Aİ və NATO-dakı diplomatik missiyasının rəhbəri Roman Vasilenko ilə görüş keçirib, diplomatlar Bakı və Astana arasında əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə ediblər.
Xarici siyasət
25 avqust 2025 17:19
Azərbaycanın Belçika və Aİ-dəki səfiri Vaqif Sadıqov Qazaxıstanın Brüssel, Aİ və NATO-dakı diplomatik missiyasının rəhbəri Roman Vasilenko ilə görüşdə Bakı və Astana arasında əməkdaşlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edib.

Bu barədə “Report” Vasilenkonun sosial şəbəkələrdəki paylaşımına istinadən məlumat verib.

Qazaxıstanlı diplomat "səmimi qəbula və məzmunlu söhbət"ə görə azərbaycanlı həmkarına minnətdarlığını bildirib.

Vasilenkonun sözlərinə görə, görüş zamanı diplomatlar Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) inkişaf perspektivlərini, Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti, həmçinin Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət və əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.

İngilis versiyası Ambassadors of Azerbaijan and Kazakhstan discuss development of cooperation
Rus versiyası Вагиф Садыгов и Роман Василенко обсудили развитие взаимодействия Азербайджана и Казахстана

