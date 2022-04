Toivo Klaarın Hikmət Hacıyev və Armen Qriqoryanla telefon danışığı olub

Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə Xüsusi Nümayəndəsi Toivo Klaar Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri ilə telefon danışığı aparıb.

"Report" xəbər verir ki, Toivo Klaar bu barədə tviter də bildirib.

O, dünən və bu gün Azərbaycanla Ermənistanın xarici işlər nazirləri, eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla yaxşı müzakirələr apardığını vurğulayıb.

“Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında təması tam dəstəkləyir”, - Aİ diplomatı qeyd edib.