TDT: “Matəm günündə azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə şəhidlərimizi yad edirik”

“Bu matəm günündə azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə şəhidlərimizi ehtiramla yad edirik”.

“Report” xəbər verir ki, bu, Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) tviterdəki 1918-ci ilin martında erməni daşnaklarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşımında yer alıb.

“Bu gün (təşkilatın-red) qurucu üzv dövlətimiz olan Azərbaycanda Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür. Bu matəm günündə azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə bu faciəli hadisələrdə həyatını itirən bütün şəhidlərimizi dərin ehtiram və rəhmətlə yad edirik”, - paylaşımda qeyd olunur.