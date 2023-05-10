TDT Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı Heydər Əliyevin 100-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
“Report” xəbər verir ki, təşkilatın tviter səhifəsində qeyd olunub:
“Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevi 100-cü doğum günündə hörmətlə anırıq”.
— Organization of Turkic States (@Turkic_States)
#AzerbaycanCumhuriyeti'nin Milli Lideri #HaydarAliyev'i 100. doğum yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.
We commemorate with respect, the National Leader of the Republic of
#Azerbaijan #HeydarAliyevon his 100th birth anniversary. pic.twitter.com/2ohZt1Vh4L May 10, 2023