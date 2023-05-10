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TDT Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib

TDT Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib Türk Dövlətləri Təşkilatı Heydər Əliyevin 100-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
Xarici siyasət
10 May , 2023 08:20
TDT Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı Heydər Əliyevin 100-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, təşkilatın tviter səhifəsində qeyd olunub:

“Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevi 100-cü doğum günündə hörmətlə anırıq”.

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Rus versiyası Организация тюркских государств поделилась публикацией в связи с 100-летием Гейдара Алиева

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