TDT Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı Heydər Əliyevin 100-cü ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, təşkilatın tviter səhifəsində qeyd olunub:

“Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevi 100-cü doğum günündə hörmətlə anırıq”.