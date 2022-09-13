Səfir: "Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək"

“Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında hər zaman yanında olub və olmağa davam edəcək”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı tviterdə yazıb.

“Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni təxribatlarında şəhid olan igidlərə Allahdan rəhmət, ailələrinə və silahdaşlarına səbirlə başsağlığı, yaralı qardaşlarımıza şəfa diləyirəm”, - diplomat bildirib.