Səfir: "Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək"
Səfir: "Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək"Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki son gərginliklə bağlı rəsmi Bakı dəstəyini ifadə edib
“Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında hər zaman yanında olub və olmağa davam edəcək”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı tviterdə yazıb.
“Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni təxribatlarında şəhid olan igidlərə Allahdan rəhmət, ailələrinə və silahdaşlarına səbirlə başsağlığı, yaralı qardaşlarımıza şəfa diləyirəm”, - diplomat bildirib.
Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni provokasyonlarında şehit düşen yiğetlere Allahtan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabırla başsağlığı, yaralı kardeşlerimize şifa dileriz. Türkiye Azerbaycan’ın haklı davasında her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. pic.twitter.com/8PpPEqQL3T