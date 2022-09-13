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Səfir: "Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək"

Səfir: "Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək" Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki son gərginliklə bağlı rəsmi Bakı dəstəyini ifadə edib
Xarici siyasət
13 Sentyabr , 2022 15:42
Səfir: Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında yanında olub və olmağa davam edəcək

“Türkiyə Azərbaycanın haqlı davasında hər zaman yanında olub və olmağa davam edəcək”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı tviterdə yazıb.

“Azərbaycan-Ermənistan sərhədində erməni təxribatlarında şəhid olan igidlərə Allahdan rəhmət, ailələrinə və silahdaşlarına səbirlə başsağlığı, yaralı qardaşlarımıza şəfa diləyirəm”, - diplomat bildirib.

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İngilis versiyası Ambassador: Turkiye will remain by Azerbaijan's side
Rus versiyası Джахит Багчы: Турция была и будет рядом с Азербайджаном в его справедливой войне

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