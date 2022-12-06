Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq"

“Dosta güc və inam, düşmənə qorxu verən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və müttəfiqliyi yan-yana, çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır: “Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı”.