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Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq"

Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq" “Dosta güc və inam, düşmənə qorxu verən Türkiyə- Azərbaycan qardaşlığı və müttəfiqliyi yan-yana, çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq”.
Xarici siyasət
6 Dekabr , 2022 15:34
Səfir: Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq

“Dosta güc və inam, düşmənə qorxu verən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və müttəfiqliyi yan-yana, çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır: “Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı”.

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İngilis versiyası Ambassador: 'Turkiye-Azerbaijani brotherhood will live shoulder to shoulder forever'

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