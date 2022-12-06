Səfir: "Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq"

“Dosta güc və inam, düşmənə qorxu verən Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı və müttəfiqliyi yan-yana, çiyin-çiyinə əbədi yaşayacaq”.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviterdə yazıb.
O bildirib ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi sarsılmazdır: “Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı”.
— Cahit Bağcı (@cahitbagci)
#KardeşYumruğuTatbikatı alanındayız.
Dosta güç ve güven, düşmana korku veren Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve müttefikliği yan yana, omuz omuza ve sırt sırta ebed müddet yaşayacaktır.
Birliğimiz sarsılmazdır.
Yaşasın Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği!
pic.twitter.com/vMs3Dx2GrY December 6, 2022