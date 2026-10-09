Prezident: Ötən illər ərzində MDB siyasi dialoqun dəstəklənməsi üçün tələbat duyulan platforma kimi özünü təsdiqləyib
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2026
- 10:15
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Bu il Müstəqil Dövlətlər Birliyi 35 illiyini qeyd edir. Son illər ərzində MDB siyasi dialoqun aparılması, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün ehtiyac duyulan platforma kimi özünü təsdiqləyib.
"Report"un Türkmənbaşıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edərkən bildirib.
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