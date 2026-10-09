İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Prezident: Ötən illər ərzində MDB siyasi dialoqun dəstəklənməsi üçün tələbat duyulan platforma kimi özünü təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:15
    Prezident: Ötən illər ərzində MDB siyasi dialoqun dəstəklənməsi üçün tələbat duyulan platforma kimi özünü təsdiqləyib

    Bu il Müstəqil Dövlətlər Birliyi 35 illiyini qeyd edir. Son illər ərzində MDB siyasi dialoqun aparılması, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün ehtiyac duyulan platforma kimi özünü təsdiqləyib.

    "Report"un Türkmənbaşıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edərkən bildirib.

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    İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri MDB Dövlət Başçıları Şurası
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