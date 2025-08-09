Haqqımızda

Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi

Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi
Xarici siyasət
9 avqust 2025 01:44
Prezident: Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi
İlham Əliyev

Biz vaxt itirmək istəmirik, onsuz da əvvəlki administrasiya dövründə - bu dörd ili mən itirilmiş illər kimi qiymətləndirirəm. Əfsuslar olsun ki, Bayden administrasiyası zamanı Amerika-Azərbaycan əlaqələri Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin girovuna çevrilmişdi.

"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda Azərbaycan mətbuatına müsahibəsində deyib.

“Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əvvəlki dövrdə əldə edilmiş nailiyyətlər və potensial demək olar dondurulmuş vəziyyətə salınmışdı. Ona görə indi biz vaxt itirə bilmərik”, - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası President: During the Biden Administration, US-Azerbaijan relations became hostage to Azerbaijan-Armenia relations
Rus versiyası Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüşdən yazı paylaşıb
Tramp Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə görüşdən yazı paylaşıb
9 avqust 2025 02:47
Kaya Kallas: Bakı-İrəvan razılaşması onilliklərlə davam edən münaqişəyə son qoymaqda sıçrayışdır
Kaya Kallas: Bakı-İrəvan razılaşması onilliklərlə davam edən münaqişəyə son qoymaqda sıçrayışdır
9 avqust 2025 02:43
Aygün Attar: Rusiya ABŞ-də atılan imzalarla Cənubi Qafqazı tamamilə itirdi
Aygün Attar: Rusiya ABŞ-də atılan imzalarla Cənubi Qafqazı tamamilə itirdi
9 avqust 2025 02:37
Prezident: Hazırda Azərbaycan təbii qazı NATO-nun üzvü olan 10 ölkəyə tədarük edilir
Prezident: Hazırda Azərbaycan təbii qazı NATO-nun üzvü olan 10 ölkəyə tədarük edilir
9 avqust 2025 02:35
Prezident İlham Əliyev: ABŞ-ın “EXIM Bank”ı ilə maliyyə məsələləri müzakirə olunur
Prezident İlham Əliyev: ABŞ-ın “EXIM Bank”ı ilə maliyyə məsələləri müzakirə olunur
9 avqust 2025 02:33
XİN: Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır
XİN: Niderland Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdə tarixi irəliləyişi alqışlayır
9 avqust 2025 02:33
Azərbaycan Prezidenti: Ədalətsiz 907-ci düzəlişin mənim iştirakımla ləğv edilməsi rəmzi xarakter daşıyır
Azərbaycan Prezidenti: Ədalətsiz 907-ci düzəlişin mənim iştirakımla ləğv edilməsi rəmzi xarakter daşıyır
9 avqust 2025 02:11
Prezident: Azərbaycan - Ermənistan sülh sazişinin imzalanması çox çəkməməlidir
Prezident: Azərbaycan - Ermənistan sülh sazişinin imzalanması çox çəkməməlidir
9 avqust 2025 02:04
Avstriya XİN: Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayırıq
Avstriya XİN: Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmaları alqışlayırıq
9 avqust 2025 02:04
İlham Əliyev ABŞ səfərinin nəticələri ilə bağlı mediaya müsahibə verib - YENİLƏNİB
İlham Əliyev ABŞ səfərinin nəticələri ilə bağlı mediaya müsahibə verib - YENİLƏNİB
9 avqust 2025 02:00

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi