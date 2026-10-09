İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:26
    Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır
    İlham Əliyev

    Azərbaycan və Türkmənistanı çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq telləri bağlayır və iki ölkə arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.

    "Report"un Türkmənbaşıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.

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    İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri
    Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и Туркменистана носят характер стратегического партнерства
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