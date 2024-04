Norveç XİN: Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində regiona fayda verəcək sürətli irəliləyişləri gözləyirik

Norveç Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində regiona fayda verəcək sürətli irəliləyişləri gözləyir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin dövlət katibi Eyvind Vad Peterssonun "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında deyilir.

“Norveç Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası prosesində razılaşmanın əldə olunması barədə sevindirici xəbəri alqışlayır, biz bu mühüm işdə hər iki ölkəyə və bütün regiona fayda verəcək nəticələrə nail olmaq üçün sürətli irəliləyişi gözləyirik”, - paylaşımda qeyd edilir.

Norway welcomes the encouraging news on progress in the work towards border delimitation between Armenia and Azerbaijan . We hope to see speedy further progress in this important work, aiming for results which will benefit both countries and the wider region.