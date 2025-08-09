Haqqımızda

NATO Azərbaycan və Ermənistanın münasibətləri normallaşdırmaq səylərini alqışlayır

NATO Azərbaycan və Ermənistanın münasibətləri normallaşdırmaq səylərini alqışlayır
Xarici siyasət
9 avqust 2025 15:23
NATO Azərbaycan və Ermənistanın münasibətləri normallaşdırmaq səylərini alqışlayır

Şimali Atlantika Alyansı (NATO) Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin paraflanmasını alqışlayır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun sözçüsü Allison Hart sosial şəbəkələrdə yazıb.

“Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması istiqamətində əldə olunan irəliləyişi alqışlayırıq və sülhün əldə edilməsinə verdiyi töhfəyə görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa təşəkkür edirik”, - o qeyd edib.

Hartın sözlərinə görə, bu, münasibətlərin normallaşması prosesində irəliyə doğru atılmış mühüm addımdır, eyni zamanda ümumilikdə regional təhlükəsizlik üçün atılan addımdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri avqustun 8-də Vaşinqtonda “Sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında” sazişi paraflayıblar.

İngilis versiyası NATO welcomes efforts by Azerbaijan and Armenia to normalize relations
Rus versiyası НАТО приветствует усилия Азербайджана и Армении по нормализации отношений

