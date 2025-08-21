Mirzoyan və Kombos Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına dair sazişləri müzakirə edib

Haqqımızda

Xarici siyasət
21 avqust 2025 21:08
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan və Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombos Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmaları müzakirə ediblər.

“Report” Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

“Telefon danışığı zamanı həmsöhbətlər regional məsələlərə toxunublar. Nazir Mirzoyan Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Vaşinqtonda əldə olunmuş əsas razılaşmaları təqdim edib”, - nazirlikdən qeyd edilib.

Nazirlər həmçinin gələn ilin birinci yarısında Kiprin Aİ Şurasına sədrliyi nəzərə alınmaqla, Ermənistan-Aİ tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

Rus versiyası Мирзоян и Комбос обсудили договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Son xəbərlər

