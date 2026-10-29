Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 10:13
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Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün Bakı şəhərində yerləşən abidəsi ziyarət olunub.
"Report" xəbər verir ki, ziyarət Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibəti ilə baş tutub.
Ziyarətdə Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası işçi qrupunun üzvləri iştirak ediblər.
Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub.
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