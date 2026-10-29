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    Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 10:13
    Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər

    Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün Bakı şəhərində yerləşən abidəsi ziyarət olunub.

    "Report" xəbər verir ki, ziyarət Türkiyənin Cümhuriyyət Bayramı münasibəti ilə baş tutub.

    Ziyarətdə Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası işçi qrupunun üzvləri iştirak ediblər.

    Abidənin önünə gül dəstələri qoyulub.

    Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər
    Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər
    Milli Məclisin deputatları Atatürkün Bakıdakı abidəsini ziyarət ediblər

    Türkiyə Cümhuriyyəti Mustafa Kamal Atatürk
    44 filmi
    44 filmi

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