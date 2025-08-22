Liviya lideri: Vaşinqton bəyannaməsi Qafqazda münaqişənin sona çatdırılması istiqamətində mühüm addımdır

Vaşinqton bəyannaməsi Qafqaz regionunda uzun illər davam edən münaqişənin sona çatdırılması istiqamətində yeni mərhələni əks etdirən mühüm addımdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Liviya Dövləti Prezident Şurasının Sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfinin Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd olunub.
"Azərbaycan ilə Ermənistan arasında 2025-ci il avqustun 8-də tarixi sülh bəyannaməsinin imzalanması münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik etməkdən məmnunluq duyuram. Bu, Qafqaz regionunda uzun illər davam edən münaqişənin sona çatdırılması istiqamətində yeni mərhələni əks etdirən mühüm addımdır.
Sizin müdrik rəhbərliyiniz və sülhə nail olmaq istiqamətində göstərdiyiniz güclü iradə bu qeyri-adi uğura gətirib çıxarmış, bölgədə təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verib. Siz dialoqa, qarşılıqlı anlaşmaya və əməkdaşlığa sadiqliyinizi nümayiş etdirməklə münaqişələrin həllində örnək sayıla biləcək bir model ortaya qoymusunuz.
Azərbaycan xalqına daimi inkişaf və rifah arzularımızı ifadə edir, bu tarixi nailiyyət fonunda ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənəcəyinə ümid bəsləyirik.
Zati-aliləri, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm",- deyə məktubda bildirilib.