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    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Laura İsak: Şuşa məndə böyük təəssürat yaradıb

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2026
    • 17:58
    Laura İsak: Şuşa məndə böyük təəssürat yaradıb

    Şuşa məndə çox xoş təəssürat yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu bu gün ilk dəfə Şuşaya səfər edən rumıniyalı beynəlxalq səyyah Laura İsak (Laura Isac) deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu, onun Azərbaycana ikinci, Qarabağa isə ilk səfəridir.

    "Biz Şuşa şəhərini ilk dəfə gördük. Bura həqiqətən də çox gözəldir. Biz ənənəvi musiqi alətləri muzeyində olduq, gözəl Qafqaz dağlarını gördük", - o bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, Şuşa qalasını görmək və Şuşa, eləcə də region üçün səciyyəvi olan gül (xarıbülbül - qeyd) haqqında öyrənmək onun üçün maraqlı olub.

    "Hələlik təəssüratlar həqiqətən də möhtəşəmdir. Biz burada üç gün keçirəcəyik və bu yeri daha çox görməyi səbirsizliklə gözləyirik", - İsak əlavə edib.

    Qeyd edək ki, bu gün məşhur MTP (Most Traveled People) klubunun təsisçisi Çarlz Vilinin rəhbərliyi ilə beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb.

    Beynəlxalq Səyyahlar Şuşa
    Лаура Исак: Шуша произвела на меня огромное впечатление
    Laura Isac: 'Shusha made a huge impression on me'
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