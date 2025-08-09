Kaya Kallas: Bakı-İrəvan razılaşması onilliklərlə davam edən münaqişəyə son qoymaqda sıçrayışdır

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan tərəfindən Ağ Evdə Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə Bakı və İrəvan arasında imzalanmış bugünkü sazişlər onilliklərlə davam edən münaqişəyə son qoyan tarixi sıçrayışı qeyd edir.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasın bəyanatında deyilir.
Qeyd olunur ki, Avropa İttifaqı hər iki tərəfin və “əlverişli anı ələ keçirməyi bacaran və bu mühüm irəliləyişi mümkün edən” ABŞ administrasiyasının səylərini qətiyyətlə alqışlayır.
“Bu ilin martında Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətni üzrə ikitərəfli danışıqların yekunlaşmasından sonra bugünkü tədbir iki dövlət arasında münasibətlərin tam normallaşması istiqamətində mühüm və həlledici addımdır”, - Avropa diplomatiyasının rəhbəri bəyanatında bildirib.
Onun sözlərinə görə, saziş 1991-ci il Alma-Atı Bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınmasına əsaslanır.
“Bugünkü tədbirin və razılaşdırılmış tədbirlərin həyata keçirilməsinin bütün regionun dinc inkişafına müsbət təsir edəcəyi və cəmiyyətlərin davamlı sülhə və ortaq rifaha yaxınlaşmasına kömək edəcəyi gözlənilir.
Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini tam dəstəkləyir və uzun illər davamlı sülh üçün şərait yaratmaq üçün hər iki tərəf və beynəlxalq tərəfdaşlarla işləyib. Biz tam normallaşmaya nail olmaq, əlavə dəstək göstərmək, o cümlədən növbəti addımların praktiki həyata keçirilməsi üçün tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazırıq”, - sənəddə deyilir.