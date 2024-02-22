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İtaliya səfiri Mingəçevirə səfər edib

İtaliya səfiri Mingəçevirə səfər edib İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri “AzərenerjiASC” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və “Ansaldo Energia” şirkətinin baş direktoru Fabbri ilə birlikdə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında olub.
Xarici siyasət
22 Fevral , 2024 20:01
İtaliya səfiri Mingəçevirə səfər edib

İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri “AzərenerjiASC” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və “Ansaldo Energia” şirkətinin baş direktoru Fabritsio Fabbri ilə birlikdə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, "Ansaldo" tərəfindən istehsal olunan yeni qaz turbinlərinin quraşdırılması prosesinin gedişi yoxlanılıb.

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