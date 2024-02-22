İtaliya səfiri Mingəçevirə səfər edib

İtaliya səfiri Mingəçevirə səfər edibİtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri “AzərenerjiASC” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və “Ansaldo Energia” şirkətinin baş direktoru Fabbri ilə birlikdə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında olub.
İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri “AzərenerjiASC” ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və “Ansaldo Energia” şirkətinin baş direktoru Fabritsio Fabbri ilə birlikdə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, "Ansaldo" tərəfindən istehsal olunan yeni qaz turbinlərinin quraşdırılması prosesinin gedişi yoxlanılıb.
L'Ambasciatore Taffuri visita la centrale elettrica di Mingachevir insieme al Presidente di @AzerenerjiASC Baba Rzayev e all'AD di @AnsaldoEnergia Fabbri. Verificato lo stato di avanzamento del processo di installazione delle nuove turbine a gas prodotte da Ansaldo.