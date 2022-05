İsrail səfirliyi Azərbaycanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş xüsusi video hazırlayıb.

“Report” xəbər verir ki, səfirlik həmin videonu tviterdə paylaşıb.

Video “Azərbaycanı Müstəqillik Günün münasibətilə təbrik edirik! Bu ölkəyə nə arzu edirsiniz?” başlığı ilə paylaşılıb.