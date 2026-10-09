İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:05
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Türkmənistanın Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilir.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.

    Türkmənbaşı şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclası keçirilir.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunan müxbirinin verdiyi xəbərə əsasən, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında çıxış edib - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası
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