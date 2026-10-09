İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev: Laçında keçirilən tədbirlər bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıb

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2026
    • 10:19
    İlham Əliyev: Laçında keçirilən tədbirlər bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıb

    Humanitar sahədə əməkdaşlıq əsas istiqamətlərdən biridir. Laçın şəhərinin Birliyin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi haqqında qərarı dəstəklədiklərinə görə MDB dövlət başçılarına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

    "Report"un Türkmənistana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə keçirilən iclasında bildirib.

    "Ötən il Laçında keçirilmiş genişmiqyaslı tədbirlər qonaqlarımıza bu diyarın zəngin və qədim tarixi ilə daha yaxından tanış olmağa imkan yaradıb. Qonaqlarımız onun sürətli dirçəlişinin, eləcə də aparılan yenidənqurma işlərinin miqyasının canlı şahidi oldular", - dövlət başçısı qeyd edib.

    İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) MDB Dövlət Başçıları Şurası Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri
    Ильхам Алиев: Мероприятия в Лачыне позволили ближе познакомиться с богатой и древней историей этого края
    President: Events in Lachin offer opportunity to become better acquainted with region's rich, ancient history
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