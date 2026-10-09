İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona çatdırmağa hazırıq
Xarici siyasət
- 09 oktyabr, 2026
- 10:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın ortamüddətli perspektivdə məqsədi ölkə ərazisi vasitəsilə Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları hər bir istiqamətdə 15 milyon tona qədər artırmaqdır.
"Report"un Türkmənbaşıya ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında bildirib.
XƏBƏR YENİLƏNİR
Ильхам Алиев: Азербайджан готов расширить грузоперевозки по маршрутам Восток- Запад и Север-Юг до 15 млн тонн в год
Son xəbərlər
10:35
Foto
ADY ən çox sərnişin gedişi və gəlişi qeydə alınmış 5 stansiyasını açıqlayıbİnfrastruktur
10:35
İlham Əliyev: Azərbaycanda III MDB Oyunlarının uğurla keçirilməsi əlamətdar idman hadisəsinə çevrildiXarici siyasət
10:34
Azərbaycanın səkkiz boksçusu U-17 Avropa çempionatında yarımfinala vəsiqə qazanıbFərdi
10:31
Foto
Azərbaycanın ilboyu turizm imkanları Türkiyənin dörd şəhərində təqdim olunubTurizm
10:29
Anar Bağırov: Azərbaycanın hüquq sistemi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq inkişaf edirXarici siyasət
10:27
"Bolonya" italiyalı müdafiəçi Matteo Darmianla müqavilə bağlayıbFutbol
10:26
Prezident: Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyırXarici siyasət
10:25
İlham Əliyev: Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə yükdaşımaları ildə 15 milyon tona çatdırmağa hazırıqXarici siyasət
10:20