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Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşüb

Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşüb Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini və Quru Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı general Səlcuq Bayraktaroğlu ilə görüşüb.
Xarici siyasət
24 Yanvar , 2025 11:20
Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşüb

Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini və Quru Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı general Səlcuq Bayraktaroğlu ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" rəsmi sosial media hesabında məlumat yayıb.

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Rus versiyası Хикмет Мирзоев встретился с командующим Сухопутными войсками Турции

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