Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşüb
Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı ilə görüşübAzərbaycan müdafiə nazirinin müavini və Quru Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı general Səlcuq Bayraktaroğlu ilə görüşüb.
Azərbaycan müdafiə nazirinin müavini və Quru Qoşunlarının komandanı general-polkovnik Hikmət Mirzəyev Türkiyənin Quru Qoşunları komandanı general Səlcuq Bayraktaroğlu ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi "X" rəsmi sosial media hesabında məlumat yayıb.
Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev, 23 Ocak 2025 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu makamında ziyaret etti. #MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/fsDcIONa3w