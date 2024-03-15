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Hikmət Hacıyev Hakan Fidanla görüşüb

Hikmət Hacıyev Hakan Fidanla görüşüb Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə görüşüb.
Xarici siyasət
15 Mart , 2024 16:25
Hikmət Hacıyev Hakan Fidanla görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında paylaşım edilib.

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