Hikmət Hacıyev Hakan Fidanla görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" hesabında paylaşım edilib.
Bakanımız @HakanFidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü. pic.twitter.com/cyQeYbzlhn— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 15, 2024
Bakanımız @HakanFidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü. pic.twitter.com/cyQeYbzlhn