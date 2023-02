Hikmət Hacıyev azad edilmiş ərazilərə səfər edən beynəlxalq ziyarətçilərlə görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edən beynəlxalq ziyarətçilərlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev tviterdə paylaşım edib.

“Təbiətin gözəlliyi, Azərbaycanın Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yenidənqurma işlərinin miqyası beynəlxalq ziyarətçiləri heyran edib”, - Hikmət Hacıyev qeyd edib.