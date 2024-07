Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilatı (GUAM) Katibliyi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə GUAM Katibliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

"GUAM Katibliyi Azərbaycan diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir", - paylaşımda qeyd edilib.