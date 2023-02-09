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Səfir: "Bu gün Azərbaycandan Türkiyəyə daha 20 TIR yardım yola salınıb"

Səfir: "Bu gün Azərbaycandan Türkiyəyə daha 20 TIR yardım yola salınıb" Bu gün daha 20 tır yardım Azərbaycandan Türkiyəyə yola salınır.
Xarici siyasət
9 Fevral , 2023 17:05
Səfir: Bu gün Azərbaycandan Türkiyəyə daha 20 TIR yardım yola salınıb

Bu gün daha 20 TIR yardım Azərbaycandan Türkiyəyə yola salınıb.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, “Qardaş dəstəyi” platforması adı altında səhər 10, axşam 10 TIR yardımla yüklənib və indi Türkiyəyə yola salınıb.

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Rus versiyası FotoПосол: Из Азербайджана в Турцию отправлены еще 20 грузовиков с гумпомощью

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