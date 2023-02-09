Səfir: "Bu gün Azərbaycandan Türkiyəyə daha 20 TIR yardım yola salınıb"

Bu gün daha 20 TIR yardım Azərbaycandan Türkiyəyə yola salınıb.
“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı tviterdə yazıb.
O bildirib ki, “Qardaş dəstəyi” platforması adı altında səhər 10, axşam 10 TIR yardımla yüklənib və indi Türkiyəyə yola salınıb.
Milletimizi acısını hafitletmek için can Azerbaycan’da #QardaşKömeyi (kardeş yardımı) isimli bir platform altında bir araya gelen ATİB, TUİB, MÜSİAD, GYF, KIZILAY, KOBİA ve STK’larımız Sabah 10, akşam 10 tırı hazır hale getirerek deprem bölgemiz için yola salmaktadır. pic.twitter.com/pwU4gLh5nF