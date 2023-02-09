Səfir: "Bu gün Azərbaycandan Türkiyəyə daha 20 TIR yardım yola salınıb"

Bu gün daha 20 TIR yardım Azərbaycandan Türkiyəyə yola salınıb.

“Report” xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı tviterdə yazıb.

O bildirib ki, “Qardaş dəstəyi” platforması adı altında səhər 10, axşam 10 TIR yardımla yüklənib və indi Türkiyəyə yola salınıb.