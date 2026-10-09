Bakıda Avropa Gənc Vəkillər Assosiasiyasının payız konfransı keçirilir
- 09 oktyabr, 2026
- 10:11
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Bakıda Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası (VK) və Avropa Gənc Vəkillər Assosiasiyasının (EYBA) birgə təşkilatçılığı ilə EYBA-nın "Süni intellekt, məlumatlar və rəqəmsal hüquqlar: eyni tendensiya, rəqəmsal hüquqi gələcəyi formalaşdıran fərqli yanaşmalar" mövzusunda payız konfransı keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, oktyabrın 9-da başlayan beynəlxalq tədbirin açılış mərasimində VK və EYBA-nın rəhbərlikləri ilə yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100-ə yaxın xarici qonaq olmaqla, ümumilikdə 200-dən artıq gənc vəkil və hüquqşünas iştirak edir.
Konfrans çərçivəsində süni intellekt, məlumatların mühafizəsi və rəqəmsal hüquqlar sahəsində baş verən son yeniliklər, habelə bu istiqamətdə formalaşan müxtəlif yanaşmalar və mövcud çağırışlar müzakirə olunacaq. Bununla yanaşı, vəkillik peşəsinin inkişafı, hüquq sahəsində müasir tendensiyalar və peşənin gələcəyi ilə bağlı fikir və təcrübə mübadiləsi aparılacaq.
EYBA-nın vitse-prezidenti Federiko Kamurati konfransdakı açılış nitqində gənc vəkillər arasında beynəlxalq əməkdaşlığın və peşəkar əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Konfransda VK sədri Anar Bağırovun videomüraciəti nümayiş etdirilir.