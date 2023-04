Azərbaycanla Türkiyə arasında “Preferensial Ticarət Sazişi”nə dəyişiklik haqqında Protokol” imzalanıb

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında Preferensial Ticarət Sazişi”nə dəyişiklik haqqında Protokol”u imzaladıq.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tviter səhifəsində paylaşım edib.

"Sənədin icrası qardaş ölkə ilə ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində hədəflərin gerçəkləşməsinə növbəti töhfə olacaq", - paylaşımda deyilir.